Тюремники дали добро на зустріч Кокса і Кваснєвського з Тимошенко
14:12, 19 листопада 2012Політика
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ДПтСУ надала дозвіл на зустріч Кокса і Кваснєвського з Тимошенко.
Коксу і Кваснєвському дозволили зустріч з Тимошенко
Державна пенітенціарна служба України надала дозвіл на зустріч сьогодні, 19 листопада, колишніх президентів Європейського парламенту Пета Кокса і Республіки Польща Алєксандра Кваснєвського в ЦКЛ «Укрзалізниці» (Харків) із засудженою екс-прем’єром Юлією Тимошенко.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.
Як повідомляв УНІАН, О.Квасневський та П.Кокс здійснюють від імені Європейського парламенту моніторинг судових засідань у справах ув’язнених колишніх урядовців України.
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