Тюремники дали добро на зустріч Кокса і Кваснєвського з Тимошенко

Державна пенітенціарна служба України надала дозвіл на зустріч сьогодні, 19 листопада, колишніх президентів Європейського парламенту Пета Кокса і Республіки Польща Алєксандра Кваснєвського в ЦКЛ «Укрзалізниці» (Харків) із засудженою екс-прем’єром Юлією Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, О.Квасневський та П.Кокс здійснюють від імені Європейського парламенту моніторинг судових засідань у справах ув’язнених колишніх урядовців України.