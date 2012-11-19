Регіонал каже, що новий КПК дасть шанс на виправдання 25% підсудних

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу сказав народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.

Він зазначив, що наразі в Україні кількість виправдальних вироків має показник 0,2%. «Ми очікуємо, все-таки, буде середньостатистичне десь 20-25%, як у Європі», - сказав В.Олійник.

Крім того, за його словами, що в цілому новий КПК відповідає європейським стандартам і непогано адаптований до українського середовища.

В.Олійник нагадав, що згідно з положеннями нового КПК, адвокати, які раніше були як «бідні родичі», отримують більше повноважень. Зокрема, заявляти клопотання про виклик свідків чи вилучення якихось документів.

Також він зазначив, що під судовий контроль візьмуть конституційні права і свободи. Зокрема, на будь-який обшук потрібен буде дозвіл суду, при чому суддя виписуватиме дозвіл на вилучення конкретного потрібного документа.

Крім того, примусовий привід на допит також здійснюватиметься з дозволу суду. Новим КПК також скасовується додаткове розслідування справи, сказав депутат-регіонал.

Зокрема, як нагадав В.Олійник, сьогодні суд ще має три рішення: додаткове розслідування, виправдальний, обвинувальний вирок. «Оце додаткове розслідування і давало нам історію, коли по 5-6 років люди сиділи в СІЗО, бо там ішов «футбол»: прийшли в суд, не хочуть прийняти рішення, або немає вагомих доказів – на додаткове розслідування», - зазначив він.

Також обмежуються терміни перебування під вартою у СІЗО: за незначні і середньої тяжкості злочини – до 6 місяців, за тяжкі і особливо тяжкі – до року. «Все, далі не мордуйте людей – приймайте рішення», - наголосив В.Олійник.

Наступним етапом після впровадження нового КПК, зауважив він, має стати реформування самих органів кримінальної юстиції. «Правила – це добре, а далі ми повинні подумати, а хто ж їх застосовує? Значить, ми повинні реформувати міліцію, прокуратуру, суди, впливати на їхню якісь через механізми, які чітко повинні бути прописані в законі», - сказав В.Олійник.

Як повідомляв УНІАН, новий Кримінальний процесуальний кодекс набуває чинності з 20 листопада.

13 листопада Президент України Віктор Янукович заявив, що підтримує створення моніторингової групи, яка перевірятиме впровадження і виконання норм нового КПК.

Довідка УНІАН. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України Верховна Рада ухвалила в ніч на 13 квітня.

Загалом парламент розглядав проект КПК у другому читанні чотири дні, починаючи з 10 квітня. У ході розгляду парламент відхилив більшість поправок, запропонованих депутатами з опозиції.