В опозиції розповіли, за якої умови можливий діалог із владою

Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що діалог опозиції з владою можливий лише за умови звільнення з-за грат Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

Про це він заявив сьогодні журналістам біля Апеляційного суду Києва, де розглядалася скарга на вирок Ю.Луценка, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін».

Зокрема, А.Яценюк нагадав, що нещодавно прем'єр-міністр Микола Азаров зробив заяву про готовність до діалогу з опозицією. «Ми також готові до діалогу, але звільніть тих, хто повинен брати участь у цьому діалозі – це Тимошенко і Луценко. Ми тоді всі сядемо за стіл, а не з-за грат будемо вести діалог», - підкреслив голова Ради Об’єднаної опозиції.

А.Яценюк вкотре підкреслив, що суди над Ю.Тимошенко та Ю.Луценком та останні справи, коли за допомогою судів в кандидатів у депутати вкрали перемогу на виборах, вкотре засвідчили, що в Україні немає судової системи. «Зрозуміло, що ні новий Кримінальний процесуальний кодекс, ні судова реформа, яка була проведена Януковичем, не мають нічого спільного з чесним правосуддям. Правосуддя повністю залежне. Залишилось лише приміщення суду, чоловіки у мантіях і купа паперів, які називаються законами. Але чесного, справедливого і незалежного суду немає», - наголосив він.

Він наголосив, що сьогодні в парламенті Партія регіонів вкотре відмовилась розглядати внесений опозицією закон про амністію, що передбачає звільнення 13 тисяч засуджених, в тому числі політичних в’язнів. «Регіоналам» і Януковичу це не потрібно. Їм потрібно всіх залякувати і всіх тримати по тюрмам. Це ще одне свідчення, що «регіонали» і Янукович не готові до жодних компромісів», - підкреслив А.Яценюк.

«У нас немає і не буде з ними жодних компромісів, тому що ми вимагаємо, щоб Партія регіонів і Янукович зупинилися в арештах і ув'язненнях своїх політичних опонентів», - наголосив він.

«Абсолютно зрозуміло, що цей суд нічого не вирішить. Тому ми як парламентська опозиція будемо робити все, щоб не тільки прийняти закони, але й, діючи всіма політичними засобами тиску, звільнити Ю.Тимошенко і Ю.Луценка та провести всі ті зміни, з якими ми йшли на парламентську кампанію», - наголосив Арсеній Яценюк.

Також прес-служба повідомляє, що під час судового засідання А.Яценюк зміг поспілкуватися з Ю.Луценком.

В інтерв’ю журналістам голова Ради Об’єднаної опозиції зазначив, що колишній міністр внутрішніх справ «в курсі всіх подій». «Молодець, тримається. Розмовляли про політику, про те, що треба заходити в парламент і там боротись. Обговорювали ті перші кроки, які є у плані роботи ВО «Батьківщини». Він поділився також цікавими думками, які повинні бути наступні кроки Об’єднаної опозиції щодо місцевих виборів, щодо відстоювання програмних засад, з якими ми йшли на вибори», - сказав А.Яценюк.

«Він обгрунтовано веде дискусію з прокурорами і суддями, заявляє юридично обгрунтовані клопотання. І це важливо для стенограми суду, щоб потім в Європейському суді з прав людини, де буде розглядатися ця справа, всі ці заяви і клопотання Луценка використались на його сторону. І це дасть підстави для Європейського суду з прав людини винести рішення на користь Луценка», - додав А.Яценюк.