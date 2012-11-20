Суд відклав касацію у справі про катастрофу російського Ту-154

Вищий господарський суд України у вівторок переніс на 27 листопада розгляд касаційної скарги російської авіакомпанії "Сибір" (S7 Airlines) на рішення апеляційного суду, який підтвердив невинність українських військових у катастрофі російського лайнера Ту-154 в 2001 році.

На початку засідання адвокат "Сибіру" заявив клопотання про аудіофіксацію процесу, суд це клопотання підтримав.

"Для організації аудіофіксації необхідний час, тому суд оголошує перерву до 27 листопада. Про точний час учасники процесу будуть поінформовані", - сказав головуючий суддя Ігор Плюшко.

Літак Ту-154 авіакомпанії "Сибір", що виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ, розбився в жовтні 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів і 12 членів екіпажу. Комісія Міждержавного авіаційного комітету (МАК) встановила, що лайнер над Чорним морем збила ракета, запущена українськими військовими, які проводили в той день навчання в Криму: військові переплутали пасажирський літак з навчальною ціллю. Україна через деякий час після трагедії, не чекаючи результатів розслідування, виплатила сім'ям жертв моральну компенсацію в розмірі 200 тисяч доларів на кожного загиблого. Трагедія коштувала посади тодішньому міністрові оборони України Олександру Кузьмуку і ряду генералів української армії, повідомляє РІА Новости.

В той же час офіційний Київ не відшкодував збиток російської авіакомпанії, і "Сибір" в 2004 році подала позов, в якому вимагала стягнути з міністерства оборони і державного казначейства України 15,32 мільйона доларів за збитий літак і упущену вигоду.