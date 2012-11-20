«Повітряний експрес» до Борисполя заблокований через помилку китайської сторони

16:19, 20 листопада 2012
Політика
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Реалізація проекту «Повітряний експрес», покликаного налагодити залізничне сполучення між Києвом і аеропортом «Бориспіль», гальмується через невідповідність технічного контракту, наданого китайською стороною, комерційному.

Каськів каже, що проблему вирішують на міждержавному рівні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів.

«Ми одержали технічний контракт, який не відображає або не повністю відображає ті параметри, які в комерційному контракті були. Комерційний контракт - базовий. Особливо що стосується використання технічних стандартів на території країни, робочої сили і використання коштів на території України», - сказав В.Каськів.

При цьому він повідомив, що питання реалізації проекту, зокрема параметри техконтракту, розглядається зараз на міждержавному рівні, і висловив надію, що найближчим часом проблемні моменти буде розв’язано.

«Питання зараз активно на міждержавному рівні з'ясовується. Враховуючи високий рівень двосторонніх українсько-китайських відносин, ми сподіваємося, що ми його вирішимо», - сказав В.Каськів.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї у присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу завдовжки 30 км.

18 квітня 2011 р. у Пекіні (Китай) було підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною з будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом «Бориспіль» («Повітряний експрес») і спорудження об'єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд дол.

У рамках реалізації національного проекту 5 квітня ц.р. було зареєстровано державне підприємство «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та іншими інфраструктурними об'єктами Київського регіону».

У березні ц.р. КМУ надав на 2011 рік ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. дол. США.

Кредит під будівництво нададуть китайські банки на 15 років з канікулами терміном у три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%.

Нагадаємо, експрес до "Борисполя" планувалося запустити до початку чемпіонату Євро-2012. Проте фінансування проекту неодноразово відкладалося. Довжина маршруту "Повітряного експреса" (станція "Київ-Пасажирський"—"Борисполь") становитиме 37,4 км. Поки що не вирішено питання зупинок на шляху проходження експреса (імовірно на "Видубичах" і "Дарниці"). Для проекту необхідно побудувати 16 км залізничних колій, 3,5 км залізничної естакади і термінал на залізничному вокзалі. За пайової участі "Борисполя" будуть придбано чотири електропоїзди по п'ять вагонів кожен.

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