Український правозахисний альянс звинувачує Немирю в брехні

Як повідомляє УКРІНФОРМ, про це у понеділок, 19 листопада, заявив президент Асоціації «Український правозахисний альянс» Сергій Демченко, коментуючи повідомлення прес-секретаря Немирі Наталії Лисової, яка спростувала існування позову проти екс-віце-прем'єра.

«Наш позов до Григорія Немирі дійсно прийнято до провадження Подільським райсудом. У мене викликало здивування заперечення прес-секретаря Григорія Михайловича проти існування цього позову. Екс-державному службовцю такого рівня не варто було б заперечувати очевидні факти», - сказав Демченко.

Голова «УПА» також повідомив, що запити до Григорія Немирі стосувалися послуг, які надавалися політичній партії «Батьківщина» іноземними компаніями, а також фактів оплати рахунків, виставлених особисто на Немирю, іноземними фірмами, зареєстрованими в офшорних зонах та серед яких є фірма, що пов'язана з кораблем Фаіна, який незаконно перевозив зброю до Південного Судану.

«Подача позову викликана виключно невиконанням Г.Немирею вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме ненаданням відповіді на наші інформаційні запити з зазначених питань. Саме приховування Немирею інформації, яка має статус публічної, і змусила «Український правозахисний альянс» звернутися до суду і винести ці запитання у площину відкритого судового процесу», - сказав Демченко.

Він підкреслив, що «УПА» звернеться також до відповідальних міжнародних інституцій, щоб з'ясувати походження коштів, якими оплачувалися рахунки британської компанії, адресовані Немирі.

«Крім цього, ми направили інформаційні запити до британської компанії Ridge Consulting Limited щодо послуг, за які на ім'я Немирі - тодішнього віце-прем'єр-міністра України - виставлялися рахунки на сотні тисяч англійських фунтів. У разі ненадання цієї компанією запитуваної інформації буде ініційований аналогічний судовий процес у Великій Британії. Крім того, гроші іноземного походження, якими оплачувалися рахунки Немирі, підлягають безумовній перевірці організаціями ГРЕКО (група держав по боротьбі з корупцією) та ФАТФ (міжнародна міжурядова група розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей). Маємо надію, що дії цих міжнародних організацій Григорій Немиря вже не називатиме «чорним піаром», - заявив Демченко.

Як відомо, Подільський районний суд Києва, розглянувши позовну заяву Асоціації «Український правозахисний альянс» відносно Григорія Немирі, постановив відкрити провадження за цим позовом.

16 листопада прес-секретар Немирі Наталія Лисова назвала «чорним піаром» інформацію про існування позову асоціації «Український правозахисний альянс» до Немирі та спростувала існування цього позову.