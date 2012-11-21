Тарасюк: регіонали хочуть ліквідувати комітет ВР з питань євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Комітету ВР з питань євроінтеграції Верховної Ради VI cкликання Борис Тарасюк заявив на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

За словами Б.Тарасюка, що нині представники Партії регіонів обговорюють ідею скасування в парламенті наступного скликання Комітету з питань європейської інтеграції і передачі його функцій Комітету у закордонних справах.

«Це буде зайвий раз свідчити, що декларації - це одне, а дії - зовсім інші», - наголосив Б.Тарасюк.

Він висловив сумнів, що влада дійсно хоче, щоб Україна увійшла до складу Європейського Союзу. Б.Тарасюк переконаний, метою керівництва України є не євроінтеграція, а утримання влади будь-якою ціною.

Б.Тарасюк підкреслив, що як член робочої групи з організації роботи парламенту VII cкликання докладе всіх зусиль, щоб Комітет з питань європейської інтеграції не був ліквідований.