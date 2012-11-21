Порошенко не поспішає з заявою про відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Ні, не писав», - сказав П.Порошенко у відповідь на поставлене питання.

Він також не уточнив, чи планує написати таку заяву ближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров 19 листопада повідомив, що подав Президенту України Віктору Януковичу подання про звільнення міністрів, які були обрані народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня.

За словами прем'єра, згадані у поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, поки глава держави не вирішить їх подальшу долю.

У поданому В.Януковичу списку, окрім М.Азарова (№1 у виборчому списку Партії регіонів), також віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков (№8 у списку ПР), міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник (№11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№15 у списку ПР).

Що стосується обраних у мажоритарних округах міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка (округ №12, Вінницька область) і міністра надзвичайних ситуацій В.Балоги (округ №69, Закарпатська область), вони повинні особисто написати заяви про відставку.