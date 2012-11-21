Київ та Луганськ обмінялись прокурорами

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

В повідомленні зазначається, що В.Пшонка вже представив колективу прокуратури столиці новопризначеного керівника М.Бескишкого, який до цього, з грудня 2010 року, працював прокурором Луганської області.

В.Пшонка, вітаючи М.Бескишкого з призначенням, зазначив, що розраховує “на його ініціативність та сумлінність”, зазначається в повідомленні.

Іншим наказом керівник ГПУ призначив прокурором Луганської області Анатолія Мельника, який з лютого 2011 року обіймав посаду прокурора Києва.

В.Пшонка побажав новопризначеному прокурору Луганщини “досягнення нових професійних вершин”.