Київ та Луганськ обмінялись прокурорами
15:32, 21 листопада 2012Політика
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Наказом генерального прокурора України Віктора Пшонки на посаду прокурора Києва призначено Миколу Бескишкого.
Пшонка призначив киянам нового прокурора
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
В повідомленні зазначається, що В.Пшонка вже представив колективу прокуратури столиці новопризначеного керівника М.Бескишкого, який до цього, з грудня 2010 року, працював прокурором Луганської області.
В.Пшонка, вітаючи М.Бескишкого з призначенням, зазначив, що розраховує “на його ініціативність та сумлінність”, зазначається в повідомленні.
Іншим наказом керівник ГПУ призначив прокурором Луганської області Анатолія Мельника, який з лютого 2011 року обіймав посаду прокурора Києва.
В.Пшонка побажав новопризначеному прокурору Луганщини “досягнення нових професійних вершин”.
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