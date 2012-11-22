Портнов: Повідомлення про обов'язкове носіння паспортів - це дезінформація

«Новий Кримінальний процесуальний кодекс не вимагає від громадян мати при собі паспорт 24 години на добу», - про це кореспонденту «ЗіБ» заявив Радник Президента України - керівник головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій Портнов.

Він назвав дезінформацією повідомлення, що з'явилися в деяких засобах масової інформації, про те, що з набуттям чинності новим КПК міліція може затримувати громадян, і їм необхідно носити з собою паспорт. «Новий кодекс містить виключний перелік підстав для обмеження свободи громадян, і ніякого довільного затримання на вулицях він не допускає», - запевнив А.Портнов.

«Так, в кодексі передбачені випадки, коли допускається затримання уповноваженою особою без визначення слідчого судді. Але це - виняткові випадки, наприклад, коли громадянина застали під час скоєння злочину, а також для припинення замаху на вчинення злочину, - пояснив радник глави держави. - Також затримання допустимо, якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, включаючи потерпілого, вкаже, що саме цей громадянин вчинив злочин, або ж на місці подій будуть виявлені прямі докази цього».

Також Портнов спростував інформацію про можливість накладення арешту, огляду та виїмки кореспонденції, а також зняття інформації з телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем без дозволу суду.

Він наголосив, що «згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом негласні дії, що обмежують конституційні права громадян, можуть здійснюватися виключно за рішенням суду».

Портнов нагадав, що новий КПК передбачає лише кілька негласних слідчих дій, які не потребують судового дозволу. Зокрема, так званий спеціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину, або контроль за поставками чи оперативними закупками, які практикуються, наприклад, при розкритті злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

«Без рішення суду також можуть виконуватися спеціальні завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, або ж укорінення співробітником правоохоронних органів у організовану злочинну групу», — зауважив радник глави держави. Такий процес врегульований законодавчо і відбувається в режимі суворої таємниці.

«В усіх інших випадках негласні слідчі дії без судового дозволу неможливі», — наголосив А.Портнов.

Окрім того, зауважив радник Президента, новий КПК передбачає, що особи, права яких були обмежені за рішенням суду, навіть особа, яка не знала про негласні слідчі дії, що здійснювалися стосовно неї, мають бути повідомлені про таке обмеження їхніх конституційних прав прокурором або за його дорученням слідчим протягом 12 місяців.

«Новий КПК визнаний європейськими експертами як один із найпрогресивніших у Європі, — зауважив А.Портнов. — І хоча в європейських країнах деякі оперативно-розшукові заходи можуть відбуватися і без рішення суду, в Україні всі негласні слідчі дії контролюються тільки судом».

Нагадаємо, що новий Кримінальний процесуальний кодекс набув чинності 20 листопада 2012 року.