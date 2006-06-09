Буш натякає, що його відлякали антинатівські мітинги

Президент США Джордж БУШ вважає, що зараз не найкращий час для його візиту в Україну.

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Тоні СНОУ на брифінгу 8 червня у Вашингтоні, стенограма якого розміщена на офіційному сайті Білого дому.

«Президент обов`язково відвідає Київ. Ми тільки відстрочили цей візит, і напередодні відвідаємо Будапешт. Зараз не найбільш вдалий час для поїздки в Україну. Ми постараємося знайти кращий час», - сказав Т.СНОУ.

Прес-секретар також уточнив, що візиту Дж.Буша до Угорщини передуватиме його участь в саміті США-Євросоюз, який відбудеться 22 червня у Відні (Австрія). «У Будапешті Президент візьме участь у святкуванні 50-ї річниці Угорської революції», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Дж.БУШ відмовився від планів відвідати Україну наприкінці червня, і натомість поїде до Угорщини. Разом з тим, раніше плани Президента США відвідати Київ офіційно не декларувалися, проте про них пресі розповіли співробітники Білого дому.