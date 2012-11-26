Сьогодні на Капітолійському пагорбі вивісять величезний портрет Тимошенко

Як повідомляє Українська газета, акцію затвердила асамблея депутатів італійської столиці, враховуючи політичну ситуацію в Україні.

«Арешт Юлії Тимошенко викликав занепокоєння на європейському рівні. Європейський Парламент виніс рішення, озвучене поляком Єжи Бузеком, про те, що рішення про київського суду було винесено на основі «політичних мотивів», італійський парламент одноголосно висловив солідарність із Юлією Тимошенко та надіслав заклик прем`єр-міністру Італії Маріо Монті діяти для звільнення десяти політичних в’язнів української демократичної опозиції», - йдеться в постанові.

Раніше уваги італійської столиці удостоювалися італійські судді, загиблі від рук мафії - Джованні Фальконе і Паоло Борселіно, ізраїльський засуджений Шаліта, якого 5 років утримували у в`язниці в секторі Газа, італійка Россель Урру, яку викрали терористи в Алжирі, Аунг Сан Су Чжи, лідер опозиції Бірманії; Сакіне Мохаммаді Аштіані, засудженої до 10-річного ув’язнення за причетність до вбивства свого чоловіка в Ірані, проте невинна для європейського судочинства тощо.