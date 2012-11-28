Президент СКУ закликав негайно звільнити Луценка
07:38, 28 листопада 2012Політика
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Президент Світового конгресу українців (СКУ) Євген Чолій закликав міжнародну спільноту вимагати від владних структур України негайного звільнення одного з лідерів опозиції Юрія Луценка.
Юрій Луценко біля входу до Генеральної прокуратури, 2009 р.
Як повідомляє «Український погляд», такий заклик пов’язаний з прийняттям 19 листопада рішення п’ятичленної колегії Великої палати Європейського суду з прав людини відхилити клопотання владних структур України про перегляд рішення суду у справі Ю.Луценка, винесеного 3 липня.
«У цьому, тепер остаточному та зобов’язуючому для України рішенні суд явно описав порушення владних структур України стосовно їхніх юридичних зобов’язань щодо Європейської конвенції з прав людини, яка була ратифікована Україною в 1997 р.»,- зазначається у повідомленні.
Копію листа Є.Чолій надіслав до Президента України Віктора Януковича.
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