Янукович у Катарі відчув себе пілотом «Формули-1»

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, В.Янукович ознайомився з історією створення Фонду, діяльність якого сьогодні базується на трьох основних напрямках: освіта, наукові дослідження, питання розвитку суспільства.

За словами засновників Катарського парку науки і технологій, це перший подібний комерційний проект у світі, територія якого становить 15 мільйонів квадратних метрів.

Під час відвідання парку В.Янукович оглянув розташований на його території науковий центр компанії Williams Advanced Engineering. Президентові України зокрема продемонстрували автомобільні симулятори, які компанія розробляє для гоночних і звичайних автомобілів. Як розповів представник компанії, подібні тренажери використовуються для тренування пілотів «Формули-1», а тепер Williams Advanced Engineering хоче також запровадити їх для використання звичайними водіями з метою вдосконалення безпеки дорожнього руху.

Президент оглянув кілька моделей симуляторів. На запрошення працівників центру В.Янукович сів за кермо одного з них.

Глава держави також ознайомився з обладнанням Катарського Robotic Surgery Center, розташованого на території парку.

Глава держави зазначив, що Україні потрібні проекти, подібні до Катарського парку науки та технологій.

«Такі сучасні технологічні теми, безумовно, потрібні Україні - ми маємо величезний науковий, технічний, технологічний потенціал, освічених людей і кадри», - сказав глава держави.

За словами Президента, Катарський парк є вдалим прикладом проектів майбутнього. В.Янукович зазначив, що сьогодні науковці, які працюють у центрах на території парку, проводять цілу низку вдалих експериментів.

Глава держави водночас додав, що для того, щоб їх розробки були запроваджені у серійне виробництво, потрібні інвестиції, висококваліфіковані фахівці та час. «Але фактично це такий дороговказ майбутнього», - сказав Президент.

У прес-службі Президента України зазначили, що Катарський парк науки і технологій є вільною економічною зоною, де іноземні компанії можуть мати стовідсоткову власність без сплати податків і мита. Тут розміщені представництва найбільших міжнародних університетів, що сприяє налагодженню співпраці з ними компаній-орендарів.

У парку створено умови для роботи міжнародних технологічних компаній, нових підприємств, які працюють у науково-технологічній сфері. Цільовими є енергетика, екологія, охорона здоров’я, інформаційно-комунікаційні технології.

У парку працюють представництва 48 компаній. Серед них - найбільша європейська корпорація аерокосмічної промисловості EADS, нафтогазові компанії ExxonMobil, Shell, Total, американська багатогалузева корпорація General Electric, комп'ютерна корпорація Microsoft, британський транснаціональний енергетичний та аерокосмічний концерн Rolls-Royce&raq uo.