У Києві вбито активіста руху «За Україну, Білорусь і Росію»

У Києві пострілом в голову вбито активіста Всеукраїнського руху “За Україну, Білорусь і Росію” Юрія Хадарцева.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, вбивство сталося 8 червня вдень на одному із цвинтарі Солом’янського району столиці.

За інформацією співрозмовника агентства, в результаті оперативно-розшукових заходів затримано підозрюваного у скоєнні цього злочину. Мотиви та обставини вбивства з’ясовуються, порушено кримінальну справу, слідство веде прокуратура Соломенського району Києва.