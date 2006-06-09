У Києві вбито активіста руху «За Україну, Білорусь і Росію»
13:05, 09 червня 2006Політика
685
Хадарцев був в «ЗУБРі» відповідальним за мобілізацію
У Києві пострілом в голову вбито активіста Всеукраїнського руху “За Україну, Білорусь і Росію” Юрія Хадарцева.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, вбивство сталося 8 червня вдень на одному із цвинтарі Солом’янського району столиці.
За інформацією співрозмовника агентства, в результаті оперативно-розшукових заходів затримано підозрюваного у скоєнні цього злочину. Мотиви та обставини вбивства з’ясовуються, порушено кримінальну справу, слідство веде прокуратура Соломенського району Києва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter