В ЄС пояснили, кому допоможе біометричний паспорт

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив речник комісара з питань внутрішніх справ Мікеле Черконе.

“На сьогодні в ЄС немає планів обмежувати в'їзд в ЄС тільки власниками біометричних паспортів”, - сказав він.

Відповідаючи на прохання прокоментувати заяву українського депутата Василя Грицака, М.Черконе зазначив, що згадування про біометричні паспорти містяться на сьогодні лише в двох двосторонніх документах: угоді про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз, а також в Плані дій з лібералізації візового режиму.

Перший передбачає скасування віз для власників службових біометричних паспортів.

“Дозвольте мені чітко підкреслити, що ця вимога застосовуватиметься тільки до цієї досить обмеженої категорії. Всі інші категорії зможуть в'їжджати без біометричних паспортів, тобто застосовуватимуться такі ж правила, як і сьогодні, немає потреби в біометричних паспортах”, - сказав представник Єврокомісії.

Угода про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС набере чинності після завершення всіх процедур щодо її ратифікації.

М.Черконе також додав, що План з лібералізації віз між ЄС та Україною передбачає можливість скасування віз для короткострокових подорожей для українців, які матимуть біометричні паспорти.

Разом з тим, він зазначив, що на сьогодні складно говорити про те, коли цей план буде виконано.

“Ми не можемо вказати, коли буде запроваджено безвізовий режим. Ціль ЄС — щоб він був запроваджений належним чином. Зараз Україна ще має значні прогалини у завершенні першої фази Плану дій з лібералізації віз”, - сказав М.Черконе.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада автор закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус», народний депутат від Партії регіонів В.Грицак заявив, що з 1 червня 2013 року українців можуть не пустити в країни ЄС без біометричних паспортів.

Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон про введення електронних біометричних паспортів.

19 листопада Президент України Віктор Янукович повернув цей закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

20 листопада ВР ухвалила закон про біометричні паспорти у новій редакції з пропозиціями Президента.

Законом, зокрема, передбачається упровадження електронних паспортів - документів з електронним носієм біометричної інформації для виїзду за кордон відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО). Законом пропонується встановити, що паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації, причому видається він не пізніше, ніж за 30 календарних днів від дня оформлення заяви-анкети на його отримання.

До електронного паспорта вноситься: назва держави, назва документа, прізвище і ім'я особи, стать, громадянство, дата народження, унікальний номер запису в реєстрі, номер документа, дата закінчення терміну дії документа, дата видачі документа, назва уповноваженого органа, що видав документ, місце народження, фотографія і підпис особи.

У паспорт за письмовою заявою можуть бути внесені дані батьків або опікунів особи. 29 листопада Президент України підписав Закон № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус».