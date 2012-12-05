Президент Киргизстану влаштував демарш - він не приїхав на саміт СНД

Як повідомляє радіо "Голос России", глава Киргизстану вперше в історії СНД відмовився від участі у високому заході.

"Офіційні джерела плутаються в свідченнях. Одні свідчать про щільний графік Атамбаєва. Інші як причину вказують складну внутрішньополітичну ситуацію, викликану "післясмаком" від місцевих виборів, які пройшли 25 листопада", - повідомляє радіо.

Експерти в Киргизстані спочатку припускали, що А.Атамбаєв може не поїхати до Ашгабат через Білорусь. "Бішкек так і не пробачив Мінську відмову у видачі екс-президента Курманбека Бакієва та його молодшого брата Жанибека. На батьківщині його звинувачують у масовому вбивстві 7 квітня 2010 року під час зіткнень із опозицією", - зазначається в матеріалі.

За оцінками автора матеріалу, таким чином Президент Киргизстану демонструє партнерам свій характер. "І, мабуть, тим самим планує заручитися їхньою підтримкою в тиску на Мінськ. В принципі, демарші на майданчику Співдружності - це не одкровення. До них вдавалися і Лукашенко, і Карімов. Були прогули й у Алієва. Це односторонній рух по колу, і він все одно виводить на висхідну", - повідомляє радіо.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2012 року Генеральна прокуратура Білорусі відмовила Киргизстану у видачі молодшого брата екс-президента Курманбека Бакієва.

У квітні 2010 року в Киргизстані стався державний переворот, внаслідок чого влада перейшла в руки тимчасового коаліційного уряду, що складається з лідерів опозиційних партій. При цьому загинули близько 90 осіб, близько тисячі дістали поранення.

Екс-президент К.Бакієв, його брат Жанибек, син Марат, а також інші наближені заочно були звинувачені в масовому вбивстві, пов'язаному з перевищенням посадових повноважень, і оголошені в міжнародний розшук. Крім того, Ж.Бакієв звинувачується в організації вбивства керівника адміністрації Президента Медета Садиркулова.

К.Бакієв з неофіційною дружиною і двома дітьми прибув до Білорусі 19 квітня 2010 року на особисте запрошення Президента країни Олександра Лукашенка.

Нова влада Киргизстану неодноразово зверталися до Генпрокуратури Білорусі з проханням про видачу К.Бакієва, але отримувала відмову. На думку білоруської сторони, правових підстав для задоволення прохання немає.

28 серпня Посольство Білорусі в Бішкеку піддалося нападу, в будівлі були розбиті вікна. Діпмісію атакували родичі жертв державного перевороту 2010 року, які вимагали екстрадиції братів Бакієвих, обвинувачених у масових вбивствах.