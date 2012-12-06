Чалий каже, що ситуацію в Україні Європа вважає патовою

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Чалий сказав на засіданні круглого столу у Києві.

«Ратифікацію угоди, навіть з технічних причин, неможливо буде провести у 2013 році», - сказав він.

За словами експерта, зараз фактично завершено переклад на мови країн - членів ЄС частини угоди, яка стосується економіки, а до березня 2013 року планується завершити повний переклад усієї угоди.

В.Чалий зазначив, що український варіант практично вже готовий, «і на березень - квітень вже ніяких технічних питань не залишиться».

«Таким чином, я думаю, що найбільш оптимістичний сценарій - це підписання угоди на саміті «Східного партнерства» у Вроцлаві наприкінці наступного року, можливо, разом з іншими країнами. Принаймні, такий варіант розглядається для того, щоб не робити подарунок українській владі, а зробити нормальний розвиток подій для України в цілому», - сказав він.

За словами В.Чалого, в разі, якщо угода буде підписана наприкінці наступного року, то ще близько двох років триватиме ратифікаційний період.

Експерт зазначив, що, за песимістичним сценарієм Україна, може очікувати цих процедур після 2015 року, коли у країні буде нова влада.

«У Європі вважають ситуацію патовою і тупиковою. На сьогодні, на жаль, українська влада не дає правильних сигналів для того, щоб розблокувати цю ситуацію», - додав В.Чалий.