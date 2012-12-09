Міжнародний день боротьби з корупцією в Україні відзначають із сумом

9 грудня 2003 в місті Меріда (Мексика) була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, прийнята Генасамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року. Конвенція набула чинності в грудні 2005 року після її ратифікації 30 країнами.

У цьому міжнародному договорі прописані заходи щодо запобігання корупції, покарання винних, а також механізми міжнародного співробітництва в боротьбі з нею. Документ зобов'язує країни-учасниці договору проводити політику протидії корупції, схвалити відповідні закони і заснувати спеціальні органи для боротьби з цим явищем.

Відповідно до Конвенції ООН проти корупції та Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію, корупція - це зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях, в цілях третіх осіб і груп, а також численні форми незаконного привласнення публічних коштів для приватного використання. Крім того, до корупційних явищ належить і непотизм (кумівство, сімейність).

9 грудня під багатьох країнах світу проходять демонстрації, зустрічі, конференції, семінари та інші заходи, приурочені до Міжнародного дня боротьби з корупцією. У 2012 році тема Міжнародного дня боротьби з корупцією - «Корупція. Твоє «ні» має значення».

Україна, нагадаємо, за рівнем сприйняття корупції посідає 144-е з 176-ти місць в рейтингу міжнародної неурядової організації Transparency International. Про це УНІАН повідомили в представництві Transparency International в Україні.

«Результати Індексу сприйняття корупції-2012 від Transparency International (ІСК) свідчать: незважаючи на певні кроки української влади у напрямку подолання корупції, ситуація залишається невтішною», - йдеться у висновках організації.

Згідно з нинішніми результатами ІСК, Україна отримала лише 26 зі 100 можливих балів. «Будь-який результат, менше 30 балів, з точки зору Transparency International вважається« ганьбою для нації». Минулорічний показник України становив 27 балів (2,3 бала за старою методологією). Держава продовжує впевнено крокувати назад, займаючи своє місце між Конго і Папуа-Нова Гвінея», - наголошується в повідомленні Transparency International.