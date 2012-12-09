Донецька школярка здобула Гран-прі Міжнародної олімпіади з російської мови

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти і науки Донецької облдержадміністрації, в Міжнародній петербурзькій олімпіаді з російської мови та культури для школярів взяли участь близько 70 учнів з країн СНД і Балтії.

До програми Олімпіади були включені індивідуальні і командні конкурси. Учасники могли проявити себе в знаннях з історії мови, походження слова, особливостей його функціонування в історичному контексті і сучасній мовній ситуації, показати вільне володіння російською мовою і продемонструвати свої здібності.

Найяскравіше проявили себе в командній і груповій роботі п'ять переможців попередніх етапів. Їм було запропоновано особливе завдання - спробувати свої сили в боротьбі за Гран-прі. У цьому змаганні і стала переможцем донецька школярка, яка також посіла перше місце в номінації «Практична стилістика».

В ОДА уточнили, що Україну представляла команда, до складу якої входили 6 школярів з Донецької, Запорізької і Сумської областей.