Названо ім'я головного конкурента Ангели Меркель на майбутніх виборах

Ім'я глави уряду буде названо за підсумками виборів в бундестаг, які відбудуться восени 2013 року. Штайнбрюк є головним суперником нинішнього канцлера Ангели Меркель, яка представляє блок "Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз" (ХДС / ХСС), в боротьбі за цю посаду, повідомляють РИА Новости.

За висунення Штайнбрюка проголосували 542 делегати з'їзду (93,45%). Як відзначають експерти, для політика було вкрай важливо подолати «психологічний бар'єр» у 93%. Саме стільки голосів 14 років тому при висуванні в канцлери набрав Герхард Шредер, і цей результат став найгіршим в історії СДПН.

Поки СДПН, згідно з даними різних опитувань, відстає блоку ХДС / ХСС в середньому на 10%. Зокрема, як свідчать дані дослідження, проведеного тиждень тому соціологічним центром Emnid, за блок Ангели Меркель на виборах в бундестаг готові проголосувати 38% німців, за соціал-демократів, яких на вибори поведе Штайнбрюк, - 28%.