Експерти: закон про референдум дає змогу оминати парламент
Закон «Про всеукраїнський референдум» може бути використаний як політтехнологія, тому він має бути визнаний неконституційним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили експерти під час прес-конференції.
Так, політолог Сергій Таран зазначив, що цей закон має 5 основних загроз. Зокрема, це зниження ролі парламенту, відсутність гарантій чесного підрахунку голосів та процесу формулювання питань, які виносяться на референдум, використання референдуму як політтехнології, посилення популізму в Україні та зниження міжнародного авторитету країни.
«Подальше зниження ролі парламенту в житті країни (є одним із можливих наслідків цього закону – УНІАН). У нас зараз і так парламент не відіграє достатньої ролі в суспільстві, і за умов достатньо сильної президентської влади втрачається абсолютно будь-який баланс конституційної практики України», - сказав С.Таран.
Він наголосив, що фактично зараз будь-які рішення, які мають значення для країни, ухвалюються не в парламенті, а закон про референдум надає додаткові можливості та механізми обходити парламент у прийнятті рішень.
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«Цей закон може бути використаний як політтехнології», - наголосив С.Таран. Зокрема, на його думку, на референдум можуть бути винесені питання, які розколюють українське суспільство.
У свою чергу керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко повідомив, що ряд громадських організацій звернулися до Президента України Віктора Януковича, народних депутатів України та Уповноваженого ВР з прав людини з пропозицією звернутися до Конституційного суду щодо визнання закону про референдум неконституційним.
«Закон про референдум суперечить європейським стандартам організацій та проведення референдумів і в разі його застосування може завдати шкоди конституціоналізму та правовій системі України», - наголосив І.Коліушко.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про всеукраїнський референдум» 6 листопада.
27 листопада Президент України підписав цей закон.