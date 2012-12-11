Експерти: закон про референдум дає змогу оминати парламент

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили експерти під час прес-конференції.

Так, політолог Сергій Таран зазначив, що цей закон має 5 основних загроз. Зокрема, це зниження ролі парламенту, відсутність гарантій чесного підрахунку голосів та процесу формулювання питань, які виносяться на референдум, використання референдуму як політтехнології, посилення популізму в Україні та зниження міжнародного авторитету країни.

«Подальше зниження ролі парламенту в житті країни (є одним із можливих наслідків цього закону – УНІАН). У нас зараз і так парламент не відіграє достатньої ролі в суспільстві, і за умов достатньо сильної президентської влади втрачається абсолютно будь-який баланс конституційної практики України», - сказав С.Таран.

Він наголосив, що фактично зараз будь-які рішення, які мають значення для країни, ухвалюються не в парламенті, а закон про референдум надає додаткові можливості та механізми обходити парламент у прийнятті рішень.

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«Цей закон може бути використаний як політтехнології», - наголосив С.Таран. Зокрема, на його думку, на референдум можуть бути винесені питання, які розколюють українське суспільство.

У свою чергу керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко повідомив, що ряд громадських організацій звернулися до Президента України Віктора Януковича, народних депутатів України та Уповноваженого ВР з прав людини з пропозицією звернутися до Конституційного суду щодо визнання закону про референдум неконституційним.

«Закон про референдум суперечить європейським стандартам організацій та проведення референдумів і в разі його застосування може завдати шкоди конституціоналізму та правовій системі України», - наголосив І.Коліушко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про всеукраїнський референдум» 6 листопада.

27 листопада Президент України підписав цей закон.