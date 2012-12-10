ЗМІ: Скандальний закон розділив думки експертів і політиків

Нещодавно ухвалений закон про референдум встиг пересварити не тільки народних депутатів Верховної Ради шостого скликання, але й викликав критику Венеціанської комісії.

Соціологи в свою чергу переконують, що людською свідомістю, і відповідями людей на ті чи інші запитання на референдумі можна з легкістю маніпулювати. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зокрема, закладаються певні очікувальні речі, які підштовхуються самим запитанням.

Іншої думки дотримуються автори закону. Вони запевняють, що народу надали право без контролю влади приймати важливі рішення. Проте, згідно із законом, всі комісії на референдумі будуть створені місцевою владою, без жодних спостерігачів від партій чи організацій. Автор закону Дмитро Шпенов заявив, що, якщо певні питання блокуються політиками, народ може ініціювати будь-яке питання і винести його на голосування. У свою чергу, міністр юстиції України Олександр Лавринович переконує, що ухваленням закону про референдум країна зробила серйозний крок на шляху захисту демократії. "Це не механізм паралельного створення законів, оскільки ніхто з влади не зможе обходити парламент в створенні законів. Президент не має права виносити закони на референдум", - зазначив він.

Більше того, вирішувати, чи відповідають Конституції питання референдуму, буде не Конституційний суд, а Центральна виборча комісія. Журналістам закон залишає одне право - пропагувати референдум.

Проти ж закону про референдум виступають не лише опозиціонери, але й головне юридичне управління самої Верховної Ради. Зокрема, на сайті парламенту з'явилось повідомлення, що "законопроект не в повній мірі відповідає Конституції України. Він також передбачає таку систему проведення всеукраїнського референдуму, в якій органи державної влади та їх посадові особи зможуть безпосередньо впливати на його кінцевий результат".