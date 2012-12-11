У Росії вважають «абсурдною» заяву Клінтон про Митний союз як нову версію СРСР

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив, виступаючи на Форумі європейських і азіатських медіа (ФЄАМ) у Мінську.

Раніше Г.Клінтон заявила, що США намагатимуться не дати Росії створити нову версію СРСР під вивіскою економічної інтеграції.

Як повідомляє The Financial Times, вона сказала: «Це називатиметься інакше: Митним союзом, Євразійським союзом або ще якось у цьому роді. Але не будемо марно сподіватися із цього приводу. Ми знаємо, яка справжня мета, й намагаємося знайти ефективні способи уповільнити або запобігти цьому».