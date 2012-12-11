У Росії вважають «абсурдною» заяву Клінтон про Митний союз як нову версію СРСР
09:43, 11 грудня 2012Політика
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Заступник керівника Росспівробітництва Георгій Мурадов вважає «абсурдною» заяву держсекретаря США Гіларі Клінтон про те, що інтеграція призведе до створення нової версії СРСР.
Гілларі Клінтон збирається запобігти намірам
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив, виступаючи на Форумі європейських і азіатських медіа (ФЄАМ) у Мінську.
Раніше Г.Клінтон заявила, що США намагатимуться не дати Росії створити нову версію СРСР під вивіскою економічної інтеграції.
Як повідомляє The Financial Times, вона сказала: «Це називатиметься інакше: Митним союзом, Євразійським союзом або ще якось у цьому роді. Але не будемо марно сподіватися із цього приводу. Ми знаємо, яка справжня мета, й намагаємося знайти ефективні способи уповільнити або запобігти цьому».
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