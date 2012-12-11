У МЗС мовчать про анульовану візу Кузьміна: коментарів у ЗМІ, мовляв, достатньо

Міністерство закордонних справ України не коментує ситуацію з анулюванням Посольством США багаторічної візи першому заступнику генерального прокурора України Ренату Кузьміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«Ми це питання не коментуємо, вчора в ЗМІ було дуже багато коментарів з цього приводу, тут нема що додати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Р.Кузьмін в оприлюдненому 10 грудня на офіційному сайті Генеральної прокуратури листі до Президента США Барака Обами заявив, що йому анулювали багаторазову п'ятирічну візу в США без пояснення причин.

За словами Р.Кузьміна, Департамент юстиції США за ініціативи деяких американських і українських політиків розробив план з протидії і знищення справи про вбивство депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

«Одним з елементів цього плану є дискредитація не лише слідчої групи Генеральної прокуратури України, а й мене як її керівника. Ініціатори плану припускали спровокувати мій арешт на території США за спеціально сфабрикованими обвинуваченнями. М.Мельниченко мав стати учасником цієї міжнародної провокації. Метою мого арешту була моя дискредитація в очах американської влади і, як наслідок, підтвердження незаконності моїх дій у США. Мені мали інкримінувати, що на території США я нібито примушував свідка М.Мельниченка до дачі свідчень у справі про вбивство слідчим Генеральної прокуратури України. Отже, ініціатори плану мали намір примусити українську владу припинити розслідування не лише у справі про вбивство Є.Щербаня, а й інших злочинів, у яких обвинувачується Ю.Тимошенко", - написав Р.Кузьмін Б.Обамі.

10 грудня посол США в Україні Джон Теффт підтвердив, що Р.Кузьміну скасовано американську візу. При цьому він запевнив, що сам Р.Кузьмін знає причину, чому йому було відмовлено у візі.

Сьогодні, 11 грудня, газета “КоммерсантЪ - Украина” з посиланням на свої джерела написала, що візу Р.Кузьміну скасовано у зв'язку з його неправомірними діями на території США.