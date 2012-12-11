Джерело: Головою ВР може стати Рибак
14:02, 11 грудня 2012Політика
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Головою ВР може стати Рибак, а його першим заступником - комуніст Калєтнік.
Інформацію офіційно не підтверджують
На посаду голови Верховної Ради планується висунути члена Партії регіонів Володимира Рибака.
Про це УНІАН повідомило джерело у Партії регіонів.
Співрозмовник агентства зауважив, що ця кандидатура наразі є найбільш вірогідною на посаду спікера.
В той же час офіційно у Партії регіонів дану інформацію не підтвердили, але й не спростували.
Крім того, обговорюється, що першим віце-спікером парламенту може стати представник комуністів Ігор Калєтнік, а не, як очікувалося, Адам Мартинюк.
Однак цю інформацію офіційно також наразі ніхто не бажає підтверджувати – ні в Партії регіонів, ні в КПУ.
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