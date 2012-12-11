ЗМІ: Фракцію мажоритарників у Раді може очолити Тігіпко

Мажоритарники створять у новому парламенті свою фракцію, і її швидше за все очолить Сергій Тігіпко, обраний депутатом за списком регіоналів. Про це повідомило джерело в керівництві Партії регіонів, повідомляє ZN.ua.

За його словами, кандидатура Тігіпка «вже пройшла первинне схвалення» і на сьогоднішній день він є найбільш вірогідним керівником фракції самовисуванців. Джерело також відзначило, що серед мажоритарників «достатньо бажаючих, щоб утворити фракцію».

Нагадаємо, що згідно з регламентом, для створення фракції необхідно не менше 37 чоловік (кількість депутатів, які пройшли від ВО «Свобода» - найбільш нечисленної фракції).