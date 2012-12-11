Прокуратура порушила лише 9 справ щодо порушень на виборах

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на отриману відповідь Генеральної прокуратури на запит інтернет-видання.

Дві справи об’єднані в одне провадження, 5 справ передані до суду, одна справа передана за підслідністю органам МВС, за двома справами здійснюється досудове слідство.

«УП» робить висновок, що таким чином за місяць після виборів органи прокуратури не порушили справ по жодному новому епізоду.

13 листопада у прес-службі Генпрокуратури «Українській правді» повідомили, що розслідується 9 випадків порушення виборчого законодавства за зверненнями громадян: 5 випадків стосується Луганської області і по одному – Криму, Чернівців, Миколаєва та Києва.

Зокрема, у Криму розслідується підкуп виборців, де громадянам роздавали по 300 гривень. У Чернівцях – обман виборців через поширення листівок з неправдивою інформацією. У Луганській області – кілька справ про підкуп виборців, а також поширення некрологу про начебто смерть кандидата від Партії регіонів. У Миколаєві розслідується справа за заявою 11 представників МВС, які поскаржилися на тілесні ушкодження внаслідок сутичок із громадянами у 132-му окрузі. По Києву розслідується справа про підробку виборчої документації у 223-му окрузі.