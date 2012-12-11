Янукович підписав закон про персональне голосування

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон, що передбачає обов’язкове персональне голосування кожного народного депутата, був ухвалений Верховною Радою VІ скликання на засіданні 6 грудня.

Згідно з цим законом, що був запропонований депутатом від Партії регіонів, перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата і підтвердження своєї присутності власноручним підписом.

У залі засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою електронної системи у такий спосіб, що унеможливлює здійснення реєстрації замість народного депутата іншою особою.

Відкрите голосування здійснюється кожним народним депутатом особисто за допомогою електронної системи у такий спосіб, що унеможливлює голосування замість народного депутата іншою особою.

Результати голосування фіксуються поіменно, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного народного депутата.

На вимогу народних депутатів результати голосування можуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань по фракціях.

Голосування на пленарному засіданні ВР здійснюється народними депутатами шляхом подачі голосів «за», «проти» або «утримався». Ухилення від голосування народними депутатами, які зареєструвалися на відповідному пленарному засіданні, не допускається.

Крім того, законом передбачено, що на пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати розгляду питань порядку денного, у тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших народних депутатів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.