ВР віддала перевагу законопроекту ПР про персональне голосування

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного Закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» проголосували 338 народних депутатів із 357 зареєстрованих у сесійній залі.

Цей закон був внесений народним депутатом від Партії регіонів Володимиром Макеєнком.

Законом передбачено, що перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата і підтвердження своєї присутності власноручним підписом.

У залі засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою електронної системи у такий спосіб, що унеможливлює здійснення реєстрації замість народного депутата іншою особою.

Відкрите голосування здійснюється кожним народним депутатом особисто за допомогою електронної системи у такий спосіб, що унеможливлює голосування замість народного депутата іншою особою.

Результати голосування фіксуються поіменно, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного народного депутата.

На вимогу народних депутатів результати голосування можуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань по фракціях.

Голосування на пленарному засіданні ВР здійснюється народними депутатами шляхом подачі голосів «за», «проти» або «утримався». Ухилення від голосування народними депутатами, які зареєструвалися на відповідному пленарному засіданні, не допускається.

На пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати розгляду питань порядку денного, у тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших народних депутатів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Водночас ВР відмовилася підтримати проект закону, що був внесений народними депутатами від опозиції Миколою Мартиненком, Іриною Геращенко та Олександром Бондарем. За нього проголосували лише 113 народних депутатів із 357 зареєстрованих у сесійній залі.

Цим законом передбачалося, що перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом.

Народний депутат, який не зареєструвався особисто та не підтвердив свою присутність на пленарному засіданні Верховної Ради власноручним підписом, не може бути зареєстрований за допомогою електронної системи та брати участь у голосуванні на відповідному пленарному засіданні.

У залі пленарних засідань народний депутат реєструється за допомогою електронної системи у такий спосіб, що унеможливлює здійснення реєстрації замість народного депутата іншою особою.

Відповідальність за забезпечення виконання вищезазначених вимог покладається на головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради.

Відкрите голосування мало здійснюватися кожним народним депутатом особисто за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість народного депутата іншою особою.

Результати голосування фіксуються поіменно, в тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного народного депутата.

На вимогу народних депутатів результати голосування можуть висвітлюватися на інформаційному табло електронної системи в залі засідань по фракціях.