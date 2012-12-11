Джерело: Яценюка обрали лідером фракції «Батьківщина» у ВР

Про це УНІАН повідомили джерело в «Батьківщині».

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції. Жодного проти, троє утрималися.

В той же час, за словами співрозмовника агентства, обрання А.Яценюка «не було легким та безхмарним», оскільки депутати, які представляють саме стару частину партії «Батьківщина» хотіли аби фракцію очолив хтось з їхніх представників. Зокрема, пропонувалася кандидатура Олександра Турчинова, однак він відмовився. Також було внесена пропозиція щодо обрання двох співголів - Арсенія Яценюка та Олександра Турчинова. Після тривалого обговорення все-таки було ухвалене рішення про обрання власне А.Яценюка.

Першим заступником А.Яценюка обраний Сергій Соболєв, заступниками Дмитро Шлемко, В’ячеслав Кириленко, Борис Тарасюк, Сергій Сас, Андрій Іванчук, Сергій Пашинський.

Головою політради об’єднаної опозиції "Батьківщина" одностайно обрано Олександра Турчинова.