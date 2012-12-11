Янукович має намір розвивати співпрацю між Україною і Індією в IT-сфері

Під час державного візиту до Республіки Індія 10 грудня Глава Української держави у м.Нью-Делі провів зустрічі з керівництвом Індії. За підсумками переговорів було ухвалено Спільну Заяву про встановлення відносин всеохоплюючого партнерства між Україною та Індією.



11 грудня Віктор Янукович відвідав місто Бангалор - третє за величиною місто країни, яке називають «Кремнієвою Долиною Індії» та «Столицею інновацій», оскільки у місті виробляється 33% високотехнологічної продукції країни. Бангалор - найбільший в Індії науковий і індустріальний центр, що виробляє продукцію машинобудування, електроніки, аерокосмічної галузі, телекомунікаційного обладнання й оборонної промисловості. Тут розташовані представництва кількох сотень міжнародних корпорацій.

У м. Бангалор відбулася зустріч Президента України з губернатором штату Карнатака.

Досвід цього регіону Індії є важливим для України в контексті розвитку співпраці двох країн у сфері інновацій, а також вивчення українськими регіонами індійського досвіду розвитку високотехнологічного виробництва, зокрема технопарків. У Бангалорі розташовано три таких парки: «Software Technology Park of India, Bangalore», «International Technology Park, Bangalore» та «Electronics City». У «Місті електроніки», як ще називають Бангалор, також розташовані штаб-квартири провідних індійських ІТ-компаній «Infosys» та «Wipro».

Штаб-квартиру однієї з цих компаній - «Infosys», що займається розробкою складного програмного забезпечення, Президент України відвідає 12 грудня. Також він відвідає найбільшу індійську біотехнологічну та фармацевтичну компанію «Biocon».

Крім цього, Віктор Янукович візьме участь у роботі українсько-індійського бізнес-форуму у м.Бангалор.

Під час переїзду з м.Нью-Делі до м.Бангалор Президент України зробив годинну зупинку у м.Агра, де відвідав перлину архітектурної спадщини Індії «Тадж-Махал».

Нагадаємо, увечері 11 грудня Глава держави підписав зміни до Закону Про Регламент Верховної Ради, який визначає механізм персонального голосування народних депутатів.