Азаров прорекламував себе «Свободі»

21:39, 11 грудня 2012
Політика
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Микола Азаров провів зустріч із представниками депутатської фракції у Верховній Раді 7-го скликання ВО «Свобода».

Азаров розповів про своє бачення соціально-економічної ситуації в Україні

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, зустріч відбулася в рамках консультацій, які 11-12 грудня М.Азаров проводить як запропонований Президентом України кандидат на посаду прем’єр-міністра.

М.Азаров розповів про своє бачення соціально-економічної ситуації в Україні і світі та масштабні завдання розвитку України, які стоять перед новим парламентом і новим урядом. Також він відповів на запитання представників фракції ВО «Свобода».

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