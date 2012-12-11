Азаров прорекламував себе «Свободі»

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, зустріч відбулася в рамках консультацій, які 11-12 грудня М.Азаров проводить як запропонований Президентом України кандидат на посаду прем’єр-міністра.

М.Азаров розповів про своє бачення соціально-економічної ситуації в Україні і світі та масштабні завдання розвитку України, які стоять перед новим парламентом і новим урядом. Також він відповів на запитання представників фракції ВО «Свобода».