У Москві кількість затриманих на Луб’янській площі зросла до 40 осіб

«Після неодноразових попереджень поліції про те, що захід є неузгодженим, частина громадян підкорялася законним вимогам поліцейських. Проте, тих, хто все-таки продовжив протиправні дії, співробітники органів внутрішніх справ змушені були затримати», - йдеться в повідомленні прес-служби поліції Москви..

На даний момент несанкціонований захід на площі припинено, серйозних провокацій не допущено. Близько 40 осіб було доставлено до відділів поліції для притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, раніше були затримані лідери опозиціонери Олексій Навальний, Сергій Удальцов, Ксенія Собчак і Ілля Яшин.

26 листопада координаційна рада російської опозиції вирішила 15 грудня провести опозиційну ходу в Москві. Організатори планували 15 грудня провести наймасовішу акцію протесту громадянських сил за останній час. Передбачалося, що окрім Москви акція протесту може пройти в 50-60 містах Росії.

13 грудня мерія Москви відмовила опозиції в проведенні «Маршу свободи» 15 грудня С.Удальцов підкреслив, що таким чином, марш 15 грудня офіційно не узгоджений і організатори не мають наміру проводити ніяких несанкціонованих акцій.

«Особисто я прийду 15 грудня о 15.00 на Луб’янську площу. Як вільний громадянин Росії. І ніхто мені це заборонити не може», - заявив С.Удальцов.

Довідка УНІАН: Незгодні з черговою перемогою партії влади «Єдина Росія» на виборах до Держдуми РФ 4 грудня створили рух «За чесні вибори», який координував діяльність опозиціонерів із організації протестних акцій. Пізніше опозиція почала проводити опозиційні антипутінські «Марші мільйонів». Подібні акції в Москві проводилися 6 травня, 12 червня і 15 вересня. 6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, акція закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 осіб.