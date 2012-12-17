Українські військовослужбовці очистили від заметів більше 465 кілометрів шляхів

До участі у ліквідації наслідків погодних умов майже по всій території України від ЗС України залучено 542 особи, 101 одиницю техніки.



Протягом доби визначеними силами і засобами Збройних Сил України очищено більше 465 кілометрів автомобільних шляхів. Зокрема, у Львівській області – 85 км., Чернівецькій – 25 км., Вінницькій – 135 км., Житомирській – 15 км., Рівненській – 53 км., Тернопільській – 70 км., Волинській – 24 км., Хмельницькій – 58 км.