Попов вимагає залишати Києву податки, які сплачують до бюджета кияни

«Або ми доб'ємося затвердження бюджету, який збалансує наші витрати, або представникам київської влади нема чого робити в своїх кабінетах», - заявив О.Попов, виступаючи на громадських слуханнях з проблеми держбюджету 2013 року, які пройшли в Києві за участю представників первинних профспілок, депутатів і громадських організацій, повідомляє прес-служба КМДА.

За словами Олександра Попова, недофінансування потреб столиці більш ніж на 30 відсотків, закладене в держбюджеті, позбавляє Київ всяких можливостей на стабільне функціонування. «Третина дефіциту міського бюджету - це означає, що або третина шкіл треба закрити, або лікарні, або громадський транспорт. Ми на таке не підемо і будемо відстоювати свою позицію », - заявив голова КМДА.

Особливе неприйняття київського градоначальника викликав той факт, що головний фінансовий документ країни на майбутній рік готувався в закритому режимі. «У цьому році бюджет готувався фактично таємно, і керівники органів місцевого самоврядування, на жаль, не мали можливості брати участь у його обговоренні», - сказав Попов.

Він зазначив також, що у центральної та місцевої влади завжди були конфлікти при опрацюванні бюджету, але компроміси, як правило, знаходили, включаючи і поточний 2012 рік. «У цей же раз ми отримали контрольні цифри вже після затвердження бюджету на державному рівні, і вони нас вкрай стурбували. Тому і вирішили винести це питання на широке обговорення ».

Олександр Попов запевнив, що міська влада буде робити все можливе, щоб вирішити фінансову проблему за рахунок потенціалу самої столиці. Але це дозволить додатково отримати максимум мільярд-півтора гривень до міського бюджету, що не вирішить проблему недофінансування.

«Необхідно обов'язково переглянути держбюджет у частині збільшення видатків столиці за рахунок тих коштів, які вилучаються у міста. Це необхідно з будь-якої точки зору - етичної, моральної, політичної », - підкреслив Попов, маючи на увазі, що у Києва і так вилучаються в держбюджет серед усіх регіонів України 50% податку на доходи громадян. За прогнозом на 2013 рік, величина вилучення тільки з цієї статті доходів перевищить 8,2 млрд грн. Позиція глави КМДА: необхідно відновити положення бюджетного законодавства, згідно з якими в розпорядження столиці залишали всі 100% надходжень від податку на доходи фізосіб. Можливості розвитку і соціального захисту територіальної громади Києва повинні відповідати внеску киян у формування загальнодержавних фінансових ресурсів.

Голова КМДА висловив переконання, що йому вдасться знайти порозуміння в уряді. Одним з аргументів на переговорах з центральною державною владою він назвав позицію представників профспілок столиці та інших учасників обговорення, підсумованого в тексті резолюції, яка була прийнята за підсумками громадських слухань. У цьому документі, зокрема, заявлено, що профспілки бюджетних організацій Києва готові вдатися до загальноміської страйку в разі, якщо уряд і парламент не почують киян і не переглянуть держбюджет-2013.