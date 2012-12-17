До Тимошенко сьогодні прибудуть посланці Богатирьової

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у приймальні головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці».

У лікарні зазначили, що очікують на приїзд фахівців Міністерства охорони здоров’я України близько 14.00.

Також у ЦКЛ сказали, що поки не володіють інформацією про приїзд лікуючих лікарів Ю.Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте».

«За німців не знаю, але будуть українські лікарі. Очікуємо ближче до другої години», - повідомили у приймальні головного лікаря.

Захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко у коментарі УНІАН сказав, що не володіє офіційною інформацією про приїзд німецьких лікарів.

«Чесно кажучи, не знаю, ви ж знаєте, що німецькі лікарі – це не моя тема. На рівні чуток, так, приїдуть, але це неофіційна інформація», - сказав захисник.

Підтвердити інформацію про приїзд фахівців клініки "Шаріте" не вдалося також в українських членів міжнародної комісії.

Водночас кореспонденту УНІАН із власних близьких до правоохоронних кіл джерел стало відомо, що можливо сьогодні до ЦКЛ «Укрзалізниці» прибуде лікуючий лікар Ю.Тимошенко Аннет Райсхауер.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці», з цього часу її процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та Аннет Райсхауер, які періодично приїжджають у Харків, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.