Янукович і Баррозу домовились про дату саміту Україна-ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, дату проведення саміту співрозмовники узгодили сьогодні під час телефонної розмови, що відбулась за ініціативи Президента Єврокомісії.

Також В.Янукович і Ж.Баррозу обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці України та Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, традиційно Україна та ЄС проводять саміти раз на рік.

Останній саміт відбувся в середині грудня 2011 року в Києві.

Цього року початок роботи над підготовкою до саміту з європейського боку було затримано з метою дочекатися результатів парламентських виборів в Україні.