Янукович і Баррозу домовились про дату саміту Україна-ЄС
12:27, 17 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович і Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу домовились, що Саміт Україна-ЄС відбудеться 25 лютого 2013 року у Брюсселі.
Віктор Янукович і Жозе Мануель Баррозу мали телефонну розмову
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, дату проведення саміту співрозмовники узгодили сьогодні під час телефонної розмови, що відбулась за ініціативи Президента Єврокомісії.
Також В.Янукович і Ж.Баррозу обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці України та Європейського Союзу.
Як повідомляв УНІАН, традиційно Україна та ЄС проводять саміти раз на рік.
Останній саміт відбувся в середині грудня 2011 року в Києві.
Цього року початок роботи над підготовкою до саміту з європейського боку було затримано з метою дочекатися результатів парламентських виборів в Україні.
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