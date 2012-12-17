У львівському супермаркеті охоронець до струсу мозку побив дитину

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, інцидент трапився увечері 14 грудня, наступного дня вранці, 15 грудня, батько дитини звернувся із заявою про побиття сина охоронцем супермаркету в Франківський райвідділ внутрішніх справ міста Львова.

„На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули місце події, а також опитали свідків. Побитий хлопчик наразі перебуває у лікарні в нього забої, струс головного мозку та вибиті два зуби. Наразі правоохоронці чекають на висновок експертизи. Проводиться досудове розслідування”, - зазначила речник обласного управління міліції.

С.Добровольська додала, що всі обставини побиття неповнолітнього працівником супермаркету ретельно розслідуються.