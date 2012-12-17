Сьогодні православні вшановують пам'ять преподобного Іоанна Дамаскіна

Цей святий відомий як найбільший систематизатор християнського віровчення, йому належать фундаментальні богословські праці, також він є автором і укладачем молитов, співів і канонів Церкви.

У Києві цього святого особливо шанують у Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі. Тут вже три роки існує «Православний центр прикладних мистецтв імені Іоанна Дамаскіна», де готують майбутніх столярів, майстрів з виготовлення художніх виробів з дерева, шваль-закрійниць, поварів–кондитерів–пекарів, митців-іконописців.

«Наша мета – підготовка фахівців, які можуть бути затребувані як на ринку праці країни в цілому, так і здатні перекрити потребу в грамотних кадрах для Української православної церкви. Одне з головних завдань - виховання високої культури і моральності учнів. Ми збільшили кількість навчальних предметів, скоректувавши їх з урахуванням православної спрямованості. Жоден навчальний заклад України таких фахівців не готує. Наприклад, у нас є дисципліни «Православна трапеза», «Церковний іконостас», «Одяг священнослужителів», «Хоровий спів» і багато інших», - розповів директор центру Сергій Сологуб.

За його словами, вихованці починають свій день з уранішніх молитов і зарядки, потім вони снідають і відправляються на навчання. До обіду вони займаються за професійними напрямами. А після обіду заняття проходять за загальношкільною програмою.

Як зазначив директор Православного центру, близьке сусідство з чоловічим монастирем сприяє духовному вихованню учнів, вони відвідують церковні служби, часто сповідаються і причащаються, тісно спілкуються зі священнослужителями.

За словами С.Сологуба, учні проходять навчання за принципом інтернату, перебувають на повному монастирському забезпеченні. Безкоштовними для них є навчання, харчування, проживання і отримання першої медичної допомоги. Сьогодні в центрі проходять навчання 77 учнів. Після закінчення навчання вихованці одержать державні атестати середньої загальноосвітньої школи.

*** Знаменитий письменник і церковний поет преп. Іоанн Дамаскін у молодості служив при дворі халіфа і був правителем міста Дамаск. Родом із Сирії, він жив у середині 8-го сторіччя, коли у Візантійській імперії лютувала іконоборча єресь: ікони знищувалися, а шанувальники їх суворо переслідувалися. Будучи високо освіченою людиною і обдарованим письменником, Іоанн дуже переконливо писав на захист православного шанування ікон. Грецький імператор Лев Ісавр, переконаний іконоборець, гнівався на Іоанна за його твори. Він наказав ув'язнити його і відсікти йому праву руку, що нібито написала зрадницький лист. Маючи з собою у в'язниці ікону Божої Матері, св. Іоанн поклав перед нею свою відсічену руку і довго молився перед іконою, виливаючи своє горе.

Уві сні Пречиста Діва з'явилася страждальникові і, прихильно поглядаючи на нього, сказала: "Ось рука твоя здорова, не тужи більше". Іоанн прокинувся, і з радісним подивом побачив, що відсічена рука приросла до свого місця і стала здоровою, як і раніше. Залишився лише вузький шрам. Від надмірної радості і подяки до милостивої Заступниці в душі Іоанна склалася пісня: "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь". Цю пісню досі співають у храмі на літургіях св. Василя Великого.

На подяку Божої Матері він замовив зі срібла зображення грона своєї руки, і прикріпив її до ікони, перед якою здійснилося диво. Ця ікона одержала назву "Троєручиці".

Роздавши своє майно, він в одязі простолюдина видалився до обителі св. Савви Освяченого, що поблизу Єрусалиму, де до кінця життя писав богословські твори і складав богослужебні молитви і канони, які до цих пір звучать на богослужіннях.

Також св. Іоанн написав знамениту книгу "Точний виклад Православної віри", в якій підсумовував основні істини Христовой віри. Помер св. Іоанн Дамаскін у 777 році.

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