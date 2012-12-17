Українські військові облаштували на заході країни 10 пунктів обігріву населення

За словами керівника оборонного відомства, по чотири пункти обігріву облаштовано у населених пунктах Ясинівка Бродівського району та Ожидів Буського району Львівської області. По одному пункту обігріву діють у селищі Суходоли Бродівського району Львівської області та у місті Волочиськ Хмельницької області.

Крім наметів, де можна зігрітися, у кожному пункті обігріву військовослужбовці пропонують гарячу воду та чай.

За розпорядженням Міністра оборони України, для керівництва визначеними силами та засобами, залученими до ліквідації наслідків стихії у західному регіоні держави, на місце вилетів начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана.