Українські військові облаштували на заході країни 10 пунктів обігріву населення
Протягом останньої доби у західних областях України, які потерпають від снігової стихії, силами військовослужбовців Збройних Сил на магістральних автошляхах розгорнуто вже 10 пунктів обігріву населення, – повідомив Міністр оборони України Дмитро Саламатін 17 грудня 2012 року.
За словами керівника оборонного відомства, по чотири пункти обігріву облаштовано у населених пунктах Ясинівка Бродівського району та Ожидів Буського району Львівської області. По одному пункту обігріву діють у селищі Суходоли Бродівського району Львівської області та у місті Волочиськ Хмельницької області.
Крім наметів, де можна зігрітися, у кожному пункті обігріву військовослужбовці пропонують гарячу воду та чай.
За розпорядженням Міністра оборони України, для керівництва визначеними силами та засобами, залученими до ліквідації наслідків стихії у західному регіоні держави, на місце вилетів начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана.