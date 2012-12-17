У ВР закриють «курилки» і обіцяють штрафувати нардепів, які димітимуть

Як повідомляє офіційний сайт Партії регіонів, за словами народного депутата від ПР Юрія Мірошниченка, «закон зобов'язані виконувати всі. І для народних депутатів немає ніяких винятків у частині дотримання норм закону. Саме тому закон, який вимагає обмеження і, в принципі, ліквідації таких приміщень, буде виконаний».

Він пояснив, що у приміщеннях та будинках може бути виділено до 10% площі під місця для куріння, але це не стосується державних органів. «Тобто у Верховній Раді ці курилки повинні бути закриті. Ось така позитивна новина для народних депутатів», - повідомив Ю.Мірошниченко.

За його словами, якщо в парламенті залишаться такі місця, «штраф буде стягнуто з Верховної Ради і плюс з народних депутатів, які будуть курити».

Як сказав Ю.Мірошниченко, «народні депутати повинні пригадати, що вони є громадянами і на них поширюються норми всіх без винятку законів. На них можна складати адмінпротокол, вони несуть таку ж відповідальність».

Він припустив, що парламентарії - курці будуть виходити на перекур на вулицю.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 16 грудня, згідно з ухваленим 24 травня Законом «Про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів», заборонено куріння в усіх громадських місцях.

Законом, зокрема, забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях і на території закладів охорони здоров’я; у приміщеннях і на території навчальних закладів; на дитячих майданчиках; у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у під’їздах житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об‘єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму.

Штраф для власників закладів, у разі порушення заборони куріння, становитиме від 1 до 10 тисяч гривень