Тимошенко поставила свою «резолюцію» на повістці до суду
Тимошенко повідомила суд, який завтра продовжить розгляд справи ЄЕСУ, що вона перебуває на стаціонарному лікуванні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко.
Він зауважив, що сьогодні Ю.Тимошенко передали повістку на судове засідання.
За його словами, на цій повістці екс-прем’єр зробила «письмову відмітку», у якій, зокрема, зазначила, що вважає розгляд справи ЄЕСУ у Київському районному суді Харкова продовженням політичних репресій, висловила вимогу розглянути клопотання про закриття цієї кримінальної справи, а також повідомила про перебування на стаціонарному лікуванні.
«Ця письмова відмітка стосувалася декількох позицій. Позиція перша: Юлія Володимирівна зафіксувала дуже чітко, що вона вважає розгляд цієї справи продовженням політичних репресій. Позиція друга: Юлія Володимирівна вимагає розглянути її клопотання щодо закриття цієї кримінальної справи, яка вже закривалась Генеральною прокуратурою, і законність закриття перевірялося Верховним Судом. Позиція третя: Юлія Володимирівна констатувала, що вона перебуває на стаціонарному лікуванні у ЦКЛ «Укрзалізниці», - сказав С.Власенко.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».
Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.
Захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.
23 листопада Київський райсуд Харкова переніс слухання справи проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ на 18 грудня.