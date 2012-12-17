Депутати хочуть першу сесію нової ВР закрити через місяць після відкриття
Депутати пропонують першу сесію парламенту VII скликання закрити через місяць після відкриття.
Народні депутати пропонують першу сесію парламенту VII скликання закрити через місяць після відкриття – 11 січня.
У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про календарний план проведення першої сесії Верховної Ради України сьомого скликання”. Авторами проекту є лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, керівник фракції “УДАР” Віталій Кличко, перший заступник голови фракції КПУ Адам Мартинюк, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
Проектом постанови передбачено, що депутати у пленарному режимі працюють завтра — 18 грудня, з 19 по 21 грудня, а також 24 грудня - у фракціях.
25 грудня пропонується провести пленарне засідання.
З 26 по 28 грудня – робота в комітетах, комісіях і фракціях.
Відповідно до проекту постанови, з 2 по 4 січня передбачено роботу депутатів з виборцями, 8 січня – у комітетах, комісіях і фракціях.
9 січня планується проведення Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту. 10 та 11 січня пропонується пленарні засідання. Також 11 січня буде Година запитань до уряду і цього ж дня буде оголошено закриття сесії.