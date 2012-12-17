Депутати хочуть першу сесію нової ВР закрити через місяць після відкриття

Народні депутати пропонують першу сесію парламенту VII скликання закрити через місяць після відкриття – 11 січня.

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про календарний план проведення першої сесії Верховної Ради України сьомого скликання”. Авторами проекту є лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, керівник фракції “УДАР” Віталій Кличко, перший заступник голови фракції КПУ Адам Мартинюк, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Проектом постанови передбачено, що депутати у пленарному режимі працюють завтра — 18 грудня, з 19 по 21 грудня, а також 24 грудня - у фракціях.

25 грудня пропонується провести пленарне засідання.

З 26 по 28 грудня – робота в комітетах, комісіях і фракціях.

Відповідно до проекту постанови, з 2 по 4 січня передбачено роботу депутатів з виборцями, 8 січня – у комітетах, комісіях і фракціях.

9 січня планується проведення Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту. 10 та 11 січня пропонується пленарні засідання. Також 11 січня буде Година запитань до уряду і цього ж дня буде оголошено закриття сесії.