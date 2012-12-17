Аналітик: Україні при вступі до МС важливо отримати максимум преференцій

"Росія більше зацікавлена в Митному союзі, ніж Україна. Причому Росії союз потрібний не з економічної, а з геополітичної точки зору. Тому Україні, у разі приєднання, важливо виторгувати собі максимум преференцій", - заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко у коментарі «Укрінформу»

На думку аналітика, вступ України до МС має як позитивні, так і негативні сторони. Безперечним плюсом приєднання України до МС є те, що українському бізнесу "зручно, зрозуміло й просто" співпрацювати з партнерами з країн союзу: "І це плюс, якого однозначно немає в Європі. Українському бізнесу на порядок простіше вести справи з Росією".