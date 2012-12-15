Компартія збирається завести Україну в Митний союз через референдум

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер парламентської фракції КПУ і лідер партії Петро Симоненко повідомив на прес-конференції в Києві.

«У нас завтра (15 грудня) відбудеться пленум Центрального комітету партії про політичні результати виборчої кампанії, і завтра ми обговорюватимемо попередньо: зимовий період – це підготовка і ухвалення політичних рішень, а весняно-літній – це вже збір підписів», - сказав П.Симоненко.

На його думку, на референдум необхідно винести два питання, що стосуються можливого приєднання України або до Митного союзу, або до Європейського Союзу.

«Народ України має визначити, що для нього вигідно. Я переконаний, що ми сьогодні маємо внести на референдум питання про те, що вигідніше для України – Митний союз чи Євросоюз. Це мають вирішити наші громадяни», - наголосив П.Симоненко.

Він пояснив необхідність винесення на перший референдум таких питань у зв'язку з існуючими в українському суспільстві різними точками зору на шляхи інтеграції України.

«Різні політики, спекулюючи на цьому, намагаються поляризувати ситуацію, а це не захист тих, хто вибір для себе визначив, а це конфронтаційна складова суспільства», - пояснив лідер комуністів.

За його словами, головними економічними аргументами за приєднання України до Митного союзу є потенційне збільшення на 60% експорту українських товарів, щорічна економія від 3 до 8 млрд доларів на цінах на нафту і газ, відновлення коопераційних зв'язків тощо.