Замість Азарова до ВР зайде Поляков

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вніс на розгляд парламенту проект постанови «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Миколи Азарова».

Текст документу розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Проектом постанови передбачено достроково припинити повноваження народного депутата України М.Азарова, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Партія регіонів, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Замість М.Азарова до парламенту пройде Василь Поляков, який у списку Партії регіонів був під № 75. В.Поляков народився 2 березня 1972 року. Освіта вища, заступник директора, асоціація "Бізнес Центр "Правозахист", безпартійний, проживає в місті Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор Янукович вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем'єр-міністра.

13 грудня Верховна Рада дала згоду на призначення М.Азарова на цю посаду.

Того ж дня В.Янукович підписав указ про призначення М.Азарова прем'єр-міністром.