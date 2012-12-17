Власенко: Якби Тимошенко була здорова, її б давно виписали

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав С.Власенко, коментуючи можливість доставки Ю.Тимошенко на завтрашнє судове засідання у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України».

«На жаль, у політично вмотивованій справі, яка повністю і тотально залежить від волі однієї особи, ім’я цієї особи - громадянин Янукович Віктор Федорович, прогнозувати нічого неможливо. Але якби цей режим міг щось зробити, вони би вже давно щось зробили, однак вони тримають Тимошенко вже 7 місяців на стаціонарному лікуванні. Повірте, якби в них хоча б з’явився шанс з огляду на стан здоров’я виписати її (з лікарні), вони би її виписали», - сказав С.Власенко.

Він підкреслив, що, відповідно до закону, з людиною, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, не можна проводити слідчі дії і доставляти її на судові засідання.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».