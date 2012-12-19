Сьогодні Москва приймає відразу три міжнародні саміти

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, очікується, що президенти Росії, Білорусі та Казахстану обговорять питання розвитку й поглиблення інтеграційної взаємодії трьох держав, спрямованої на формування до початку 2015 року Євразійського економічного союзу.

Планується, що главам держав буде представлена доповідь голови колегії Євразійської економічної комісії Віктора Христенка про реалізацію основних напрямків інтеграції. Першорядну увагу в ній буде приділена розгляду ходу виконання завдань із забезпечення функціонування МС і розгортанню ЄЕП, а також визначенню параметрів подальшого розвитку євразійського інтеграційного проекту, включаючи етапи формування Євразійського економічного союзу.

Значне місце на порядку денному засідання передбачається приділити питанням міжнародної діяльності Євразійської економічної комісії.

Як очікується, буде розглянуто питання про початок переговорів із В'єтнамом щодо укладення угоди про вільну торгівлю та про вироблення єдиної позиції країн МС і ЄЕП при проведенні переговорів за базовими угодами Росії та Казахстану з Європейським союзом.

Крім того, планується обговорити виконання положень Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД від 18 жовтня 2011 року з метою вдосконалення координації дій держав «трійки» при реалізації своїх зобов'язань за цим документом.

У засіданні вищого органу Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕс) - міждержавної ради, візьмуть участь глави п'яти держав - членів ЄврАзЕс: Білорусі, Казахстану, Киргизії, Росії та Таджикистану.

Планується, що центральними питаннями порядку денного саміту стануть подальша реорганізація співтовариства та оптимізація його структур. Членам міждержавної ради буде представлена доповідь про роботу допоміжного органу - Ради міністрів юстиції держав ЄврАзЕс. Глави держав ухвалять рішення про головування в міждержавній раді ЄврАзЕс у 2013 році.

На сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (РКБ ОДКБ) візьмуть участь президенти Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Росії та Таджикистану.

Передбачається, що вони обговорять питання, що стосуються міжнародного стану і вдосконалення системи колективної безпеки. Запланований розгляд заходів зі зміцнення потенціалу держав-членів ОДКБ для боротьби з новими загрозами.

Спільно з міністрами оборони глави держав розглянуть питання вдосконалення військової співпраці й оптимізації системи управління військовою складовою ОДКБ.

Головування в статутних органах ОДКБ перейде від Казахстану до Киргизії.