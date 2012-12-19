Томенко думає, що міністрів не оголошують, бо ще погоджують з Росією

Таку думку у коментарі УНІАН висловив один з лідерів «Батьківщини», народний депутат Микола Томенко.

«Чергове перенесення оголошення складу уряду пов’язане з тим, що відбувається складне погодження з Росією кандидатур на посади членів уряду», - сказав М.Томенко.

За його словами, якщо раніше інтереси Росії в українському уряді презентували лише декілька членів Кабміну, то сьогодні це набагато складніше. «Сьогодні перед членами уряду ставиться завдання усіма засобами підтримувати втягнення України до Митного союзу, розбудови «Руського миру» на території України та низка інших завдань», – сказав М.Томенко

Він наголосив, що Росія робитиме все, аби розширити представництво своїх прихильників в українському уряді.